أربع أعوام على رحيل الأب الروحي لكره الطاولة الأردنية والعربية د.عصمت الكردي 'ابو المجد'

MENAFN - Amman Net) يؤلمنا فراق الاحبه ولكن هذه هي سنه الحياه، ففراقهم صعب ومؤلم للغاية، يوجع غيابهم عنا ويُميت، لكن الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت، لكن من الأحبة من يُفارقنا بجسده فقط، وتبقى ذكراه باقية فيأذهاننا ما دام في العمر بقية.

غابت عنا في مساء يوم الاثنين 13 شباط 2020 اجمل ضحكه صادقه وقلب طيب وصديق الجميع، فقيد الرياضة الأردنية والعربيه والاكاديمي المتميز الذي لم يتوانى بحياته يوم عن مساعده الجميع وخدمه الناس - المرحوم الأستاذ الدكتور عصمت درويش الكردي، في الذكرى الرابعه لرحيله الذي فجع عائلته وإخوانه وأحباءه وأصدقاءه وزملاءه وطلابه سواءً بسواء، فقد كان الراحل يُوصف كما يحلو لكل من عرفه بـ "ايقونة الرياضة الأردنية وكرة الطاولة الأردنية والعربية"، وهو الذي مثل المنتخب الوطني في اللقاءات العربية والآسيوية والدولية، وبذل جهوداً كبيرة كانت لافتة للعيان، من أجل تحقيق النجاحات المتعددة، كي يُرفرف علم الوطن عالياً في البطولات المختلفة

بمسمياتها دوليه كانت، عربيه او عالميه، فكان حقاً قنديلاً أضاء أجواءها.

وتُعتبر عائلة الكردي من أكثر العائلات شهرة بلعبة كرة الطاولة، فجذورها كانت عميقة في تربة اللعبة، وقدمت للوطن نجوما عدة مثلوا المنتخب، وهم أشقاء المرحوم أبو المجد: المرحوم مصطفى، المرحوم محمد عدنان، المرحوم عبدالرؤوف، المهندس سمير، الاستاذ الدكتور زياد، السيد ايمن، والسيد عمار، وجميعهم لعبوا ضمن فريق نادي الجزيرة، باستثناء عمار الذي كان ضمن صفوف فريق النادي الارثوذكسي وتبعهم ابنه الاكبر مجد ليلعب بصفوف نادي الارثوذكسي لفتره من الوقت ليرتوي اللعبه من والده واعمامه ابطال الاردن والعرب.

وللفقيد ثلاثة ابناء: مجد وزيد وميس.

رحم الله فقيد الرياضة الاردنية والعربية، صديقنا الدكتور عصمت الكردي، وجعل مأواه الجنة، وصبّر عائلته وأصدقاءه على فراقه، وإنا لله وإنا اليه راجعون.