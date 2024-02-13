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الاحتلال يقصف منزلاً ويشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

2/13/2024 3:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.


وفي جنين، قصفت قوات الاحتلال منزلاً بعد محاصرته في قرية صير لمواطن من عائلة ارشيد، واستهدفته بقذائف "الأنيرجا"، ما أدى إلى اشتعال النيران، وطالبت شابا موجودا داخله بتسليم نفسه.


كما واعتقلت من القرية الأشقاء: صلاح وحمزة وعبد القادر، وخالد سليمان ارشيد، والشاب أحمد شهاب ارشيد، فيما اعتقل الشابين كريم ناصر أمين مرعي من بلدة كفر دان، وأحمد ابراهيم أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين بعد اقتحام البلدتين ومداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما.


وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، علما ان
الاحتلال ما زال
ينتشر بأحياء متفرقة من المدينة، خصوصا "شارع الاسكان، وشارع نابلس، وشارع النفق".


وفي بيت لحم، اعتقل كل من عمر محمد زعول (31 عاما)، وخليل أحمد (29 عاما) خلال اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل في قرية حوسان.


وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أكرم الخطيب بعد مداهمة منزله في قرية بيت اكسا، فيما اعتقلت مواطناً لم تُعرف هويته، بعد مداهمة منزل في بلدة عناتا.


وفي الخليل، اعتقل الشاب جابر بسام ارزيقات، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته في بلدة تفوح.


وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عمر مطر، عقب دهم منزله وتفتيشه.

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