الاحتلال يقصف منزلاً ويشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي جنين، قصفت قوات الاحتلال منزلاً بعد محاصرته في قرية صير لمواطن من عائلة ارشيد، واستهدفته بقذائف "الأنيرجا"، ما أدى إلى اشتعال النيران، وطالبت شابا موجودا داخله بتسليم نفسه.
كما واعتقلت من القرية الأشقاء: صلاح وحمزة وعبد القادر، وخالد سليمان ارشيد، والشاب أحمد شهاب ارشيد، فيما اعتقل الشابين كريم ناصر أمين مرعي من بلدة كفر دان، وأحمد ابراهيم أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين بعد اقتحام البلدتين ومداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، علما ان
الاحتلال ما زال
ينتشر بأحياء متفرقة من المدينة، خصوصا "شارع الاسكان، وشارع نابلس، وشارع النفق".
وفي بيت لحم، اعتقل كل من عمر محمد زعول (31 عاما)، وخليل أحمد (29 عاما) خلال اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل في قرية حوسان.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أكرم الخطيب بعد مداهمة منزله في قرية بيت اكسا، فيما اعتقلت مواطناً لم تُعرف هويته، بعد مداهمة منزل في بلدة عناتا.
وفي الخليل، اعتقل الشاب جابر بسام ارزيقات، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته في بلدة تفوح.
وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عمر مطر، عقب دهم منزله وتفتيشه.
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