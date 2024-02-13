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الصين تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح

2/13/2024 3:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بكين/PNN-دعت الصين، إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذّرة من "كارثة إنسانية" في حال تواصل القتال.

وقال ناطق باسم الخارجية الصينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصين تتابع عن كثب الوضع في منطقة رفح وتعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 28340 مواطنا، وإصابة 67984 جريحا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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