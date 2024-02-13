حكومة الاحتلال تعلن مشاركتها في مباحثات القاهرة بمسودة جديدة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مباحثات في إسرائيل ستجري، اليوم الثلاثاء، بهدف إرسال وفد إلى اجتماعات القاهرة التي ستُعقد بشأن التهدئة بغزة، مشيرة إلى أن إسرائيل "صاغت مسودة جديدة تتمتع بقدر معين من المرونة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حكومة الاحتلال قررت رسميا المشاركة في اجتماع القاهرة الأمني، الذي سيعقد اليوم، بمشاركة أمريكية ومصرية وقطرية لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد تردد لأيام في ظل ما وصفه الإسرائيليون بالمواقف المتصلبة لحماس في صفقة التبادل.

وبحسب الهيئة، فإن الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء نيتسان ألون.

ويشارك في الاجتماع أيضاً رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت الهيئة نقلا عن مسؤولين سياسيين قولهم، إن "إسرائيل صاغت مسودة جديدة لموقفها من اتفاق إطلاق سراح الرهائن وإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس".

وقالت المصادر: "المسودة الجديدة تتمتع بقدر معين من المرونة من جانب إسرائيل، على أمل أن تؤدي إلى انفراجة في المفاوضات".