مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في حيفا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قتل الشاب نبيه طبراني (25عاما)، من مدينة حيفا، في جريمة إطلاق نار ارتكبت، فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من بلدة نيشر بالداخل المحتل.
وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء أنها قدمت العلاج الميداني لشاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث أصيب بجراح حرجة، وقد تم إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وفتحت الشرطة بالمدينة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض إلى إطلاق نار خلال تواجده داخل مركبته في بلدةنيشر.
ورجحت التحقيقات الأولية للشرطة بأن تكون خلفية الجريمة جنائية.
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