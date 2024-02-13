مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في حيفا

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قتل الشاب نبيه طبراني (25عاما)، من مدينة حيفا، في جريمة إطلاق نار ارتكبت، فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من بلدة نيشر بالداخل المحتل.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء أنها قدمت العلاج الميداني لشاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث أصيب بجراح حرجة، وقد تم إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة بالمدينة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض إلى إطلاق نار خلال تواجده داخل مركبته في بلدةنيشر.

ورجحت التحقيقات الأولية للشرطة بأن تكون خلفية الجريمة جنائية.



