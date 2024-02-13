جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة
التاريخ
2/13/2024 3:10:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من جنوده في معارك قطاع غزة.
وذكرت صحيفة“جيروزاليم بوست” نقلا عن جيش الاحتلال أن القتلى هم“ناثانيل” يعكوف الكوبي (36 عاما) من حيفا، ويائير كوهين (30 عاما) من رامات جان، وزيف تشن (27 عاما) من كفار سابا.
MENAFN13022024000205011050ID1107844801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.