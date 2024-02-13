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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة

2/13/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من جنوده في معارك قطاع غزة.

وذكرت صحيفة“جيروزاليم بوست” نقلا عن جيش الاحتلال أن القتلى هم“ناثانيل” يعكوف الكوبي (36 عاما) من حيفا، ويائير كوهين (30 عاما) من رامات جان، وزيف تشن (27 عاما) من كفار سابا.


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