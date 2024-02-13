مسقط: فلسطين تشارك في أعمال منتدى القادة البريديين

(MENAFN
- Palestine News Network )
مسقط/PNN- شاركت دولة فلسطين، في أعمال منتدى القادة البريديين الأول في المنطقة العربية، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط، بالشراكة مع الاتحاد
البريدي العالمي.
ويمثل دولة فلسطين في أعمال المنتدى الذي انطلقت أعماله أمس، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير البريد الفلسطيني.
ويناقش المنتدى عدة محاور، أهمها: التحول الرقمي والابتكار في المؤسسات البريدية العربية والاقتصاد الرقمي، وقطاع البريد والتجارة الإلكترونية والقوة الدافعة أمام التحول الرقمي في قطاع البريد، وممكنات التحول الرقمي فيه.
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