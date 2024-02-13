مسقط: فلسطين تشارك في أعمال منتدى القادة البريديين

MENAFN - Palestine News Network ) مسقط/PNN- شاركت دولة فلسطين، في أعمال منتدى القادة البريديين الأول في المنطقة العربية، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط، بالشراكة مع الاتحادالبريدي العالمي.

ويمثل دولة فلسطين في أعمال المنتدى الذي انطلقت أعماله أمس، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير البريد الفلسطيني.

ويناقش المنتدى عدة محاور، أهمها: التحول الرقمي والابتكار في المؤسسات البريدية العربية والاقتصاد الرقمي، وقطاع البريد والتجارة الإلكترونية والقوة الدافعة أمام التحول الرقمي في قطاع البريد، وممكنات التحول الرقمي فيه.