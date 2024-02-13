الاحتلال يشدد إجراءاته عند حاجز بيت فوريك

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز المذكور، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين والمركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

في السياق، ما زالت مدينة نابلس تشهد إغلاقا لعدد من الحواجز المنتشرة في محيطها، وتواصل قوات الاحتلال منع المواطنين من المرور عبر طريق حوارة الرئيس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.