الاحتلال يشدد إجراءاته عند حاجز بيت فوريك

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز المذكور، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين والمركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
في السياق، ما زالت مدينة نابلس تشهد إغلاقا لعدد من الحواجز المنتشرة في محيطها، وتواصل قوات الاحتلال منع المواطنين من المرور عبر طريق حوارة الرئيس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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