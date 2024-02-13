نيكي يرتفع لأعلى مستوى منذ 34 عاماً فوق 38 ألف نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى المؤشر نيكي القياسي الياباني التداولات مرتفعا 2.89% عند 37963.97 نقطة فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.15% ليغلق عند 2612.77 نقطة.
وتجاوز نيكي لفترة وجيزة 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ عام 1990 حيث ارتفع بنسبة 3٪ تقريبا ووصل إلى أعلى مستوياته في 34 عامًا، بينما ارتفع مؤشر Topix بنسبة 2.16٪.
وارتفعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى مع عودة المزيد من الأسواق إلى العمل بعد عطلة السنة القمرية الجديدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وسنغافورة.
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