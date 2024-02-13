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نيكي يرتفع لأعلى مستوى منذ 34 عاماً فوق 38 ألف نقطة

2/13/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى المؤشر نيكي القياسي الياباني التداولات مرتفعا 2.89% عند 37963.97 نقطة فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.15% ليغلق عند 2612.77 نقطة.


وتجاوز نيكي لفترة وجيزة 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ عام 1990 حيث ارتفع بنسبة 3٪ تقريبا ووصل إلى أعلى مستوياته في 34 عامًا، بينما ارتفع مؤشر Topix بنسبة 2.16٪.


وارتفعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى مع عودة المزيد من الأسواق إلى العمل بعد عطلة السنة القمرية الجديدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وسنغافورة.

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