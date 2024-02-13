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أرامكو السعودية تبدأ تداول خام أميركي يدخل في تحديد سعر برنت

2/13/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت، أمس الاثنين، تداول خام أميركي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي.


وتعمل أرامكو السعودية - وهي أكبر شركة نفط في العالم - على توسيع نشاطها التجاري.


وقالت مصادر تجارية إن أرامكو باعت شحنة من خام غرب تكساس الوسيط خلال عملية (السوق عند الإغلاق) ، التي تعرف باسم نافذة بلاتس.


وكانت أرامكو قد باعت يوم الخميس الماضي شحنة أخرى من هذا الخام الأميركي.


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