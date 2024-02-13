أرامكو السعودية تبدأ تداول خام أميركي يدخل في تحديد سعر برنت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت، أمس الاثنين، تداول خام أميركي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي.
وتعمل أرامكو السعودية - وهي أكبر شركة نفط في العالم - على توسيع نشاطها التجاري.
وقالت مصادر تجارية إن أرامكو باعت شحنة من خام غرب تكساس الوسيط خلال عملية (السوق عند الإغلاق) ، التي تعرف باسم نافذة بلاتس.
وكانت أرامكو قد باعت يوم الخميس الماضي شحنة أخرى من هذا الخام الأميركي.
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