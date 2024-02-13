دراسة كندية: الإقلاع عن التدخين في أي سن يطيل العمر

كشفت دراسة كندية أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين يحققون ارتفاعا كبيرا في متوسط أعمارهم المتوقعة خلال سنوات قليلة.

وكشفت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة تورنتو الكندية ونشرتها الدورية العلمية NEJM Evidence، إن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين قبل سن الأربعين يتوقع أن يتساوى متوسط أعمارهم المتوقعة مع الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين مطلقا.

وأكدت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين في أي سن تتحسن صحتهم إلى مستوى غير المدخنين مطلقا خلال عشر سنوات، ولكنهم يحققون نصف الاستفادة الصحية خلال ثلاث سنوات فحسب من الاقلاع.

وأكد الباحث برابهات جيها من كلية الصحة العامة التابعة لجامعة تورنتو أن "الإقلاع عن التدخين يعتبر من العوامل الفعالة للحد من مخاطر الوفاة، ويستطيع المدخن أن يجني ثمار الإقلاع بشكل سريع عند التوقف عن التدخين".

وشملت الدراسة متابعة الحالة الصحية لمليون ونصف مليون شخص بالغ من أربع دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنرويج على مدار 15 عاما. وتبين أن المدخنين في الفئة العمرية من 40 إلى 79 عاما تتزايد لديهم مخاطر الوفاة بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بمن لم يسبق لهم التدخين، وهو ما يعني أنهم خسروا ما بين 12 إلى 13 عاما في المتوسط من أعمارهم

واظهرت الدراسة ايضا أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين يقللون مخاطر وفاتهم إلى 3ر1 مثل مقارنة بمن لم يسبق لهم التدخين مطلقاً، وأن الإقلاع عن التدخين في أي سن يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع للشخص، وأن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لمدة ثلاث سنوات تتزايد متوسطات أعمارهم المتوقعة بواقع ست سنوات.

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