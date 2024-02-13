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استقالة حازم إمام من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

2/13/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، استقالة حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، من منصبه.

وقال ميدو عبر برنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه على قناة "المحور" الفضائية: "حازم إمام أبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري باستقالته من منصبه، في أعقاب التوديع المبكر لمنتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023".

وتابع: "مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أبلغ حازم إمام، بإن عليه استكمال مهمته في المجلس لنهاية مدته، أغسطس المقبل".

وفي شأن متصل، فجر ميدو مفاجأة كبيرة، بخصوص استبعاد عبد الله السعيد نجم بيراميدز السابق والمنضم حديثًا للزمالك، من قائمة منتخب مصر التي خاضت منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، حيث أكد أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة السابق تعرض للتدخل في عمله.

وأضاف: "أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أخبر فيتوريا بعدم ضم عبد الله السعيد وضم إمام عاشور بدلاً منه، حتى لا يتعرض لهجوم من قبل جماهير الأهلي، هل الرعب من الأندية وصل لتدخل المسؤولين داخل الاتحاد في اختيارات لاعبي المنتخب".

وأتم نجم الزمالك السابق، حديثه قائلاً: "تعاقدنا مع مدير فني براتب 200 ألف يورو شهريًا، ونتحكم في اختياراته الفنية، لم أكن أتخيل أننا سنصل إلى هذه النقطة".

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