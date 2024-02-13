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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة

2/13/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول أمس الأحد، توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على أهالي قطاع غزة، استفاد منها 132 ألفا و883 شخصا، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت فرق الهلال الأحمر الإمارتي، بتوزيع 6700 قطعة ملابس منها 3220 سترة شتوية على سكان عدة مناطق في القطاع، فضلا عن 1334 طردا غذائيا، و592 طردا صحيا للمرأة، و617 طردا صحيا للأطفال، و578 خيمة، و250 كيس نوم، و58 حفاضات للأطفال، فيما قامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بتركيب 25 كشاف إنارة في مخيمات الإيواء.

وفي سياق جهودها الإغاثية الإنسانية، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تشغيل 28 مطبخا خيريا أنتجت 13 ألفا و280 وجبة غذائية استفاد منها 53 ألفا و120 فلسطينيا.

كما واصلت الهيئة، تنفيذ مشروع الخبز المدعم في 7 مخابز أنتجت 2235 ربطة خبز استفاد منها 22 ألفا و350 فردا .

وكانت هيئة الهلال الأحمر، قد أطلقت ضمن "عملية الفارس الشهم 3"، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية "أنتم الأيادي الدافئة"، حيث تتضمن نحو مليون وستمائة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد.

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