نفيديا تتجاوز أمازون في القيمة السوقية بفعل انتعاش الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 12 شباط، تجاوزت نفيديا مؤقتًا عملاق التجارة الإلكترونية أمازون من حيث القيمة السوقية، بفعل الارتفاع الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي، مما جعل شركة تصنيع الرقائق تحتل المرتبة الرابعة بين الشركات الأمريكية من حيث القيمة, وشهدت هذه الارتفاعات الملحوظة ارتفاعًا غير مسبوق في سعر سهم نفيديا إلى مستوى 734.96 دولار، مما دفع قيمة سوقها إلى 1.82 تريليون دولار، لتتقدم بشكل طفيف على أمازون التي بلغت قيمتها السوقية 1.81 تريليون دولار, ووضعت هذه اللحظة الهامة نفيديا على مقربة من ألفابت، شركة جوجل الأم التي تحمل قيمة سوقية قدرها 1.87 تريليون دولار.
كما كانت آخر مرة تفوقت فيها نفيديا على أمازون من حيث القيمة السوقية في عام 2002 عندما كانت قيمتهما أقل من 6 مليارات دولار لكل منهما, ومع ذلك، تؤكد هذه الانتعاشات الأخيرة على صعود نفيديا بشكل سريع في المشهد التكنولوجي، بخاصة بفضل خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
كذلك ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر إعلانات نتائج نفيديا الفصلية في 21 فبراير، وهو اليوم الذي يشهد نهاية إعلانات الأرباح لعمالقة التكنولوجيا هذا الموسم, وارتفاع سعر سهم نفيديا بنسبة 47 في المئة منذ بداية العام يجعله الأفضل أداءً بين الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
في حين يعزى الأداء الفصلي القوي والتوقعات المرتفعة إلى الدور الهام الذي تلعبه نفيديا في توفير التكنولوجيا الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، مثل الروبوتات الدردشة وإنشاء الصور, وجعل وضع نفيديا الاستراتيجي والأداء المالي القوي على مدار السنة الماضية منها رائدًا في قطاع الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة، مما يعزز ثقة المستثمرين في مسار نموها المستقبلي.
ومع استمرار نفيديا في ركوب موجة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز هيمنتها في السوق، ويرمز تجاوزها المؤقت لأمازون في القيمة السوقية إلى لحظة تاريخية في صناعة التكنولوجيا، مما يسلط الضوء على رحلة الشركة الملفتة والتأثير الجوهري للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي.
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