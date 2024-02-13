اقتصاد ألمانيا يتحدى صعوبات تؤدي إلى إمكانية حصول ركود

(MENAFN
) يواجه اقتصاد ألمانيا مجموعة من التحديات مع اقتراب نهاية عام 2024، مما يضعه في وضع حرج ويجعله يحصل على لقب "مريض أوروبا, وترسم مؤشرات رئيسية مثل طلبات المصانع والصادرات والإنتاج الصناعي صورة مظلمة، مما يثير قلق الخبراء بشأن مسار الاقتصاد الوطني.
كما يتوقع الخبراء أن ينخفض الاقتصاد الألماني إلى حالة ركود فني هذا العام، يرجع أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والدعم المالي المقدم لأوكرانيا, وتفرض هذه العوامل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الألماني، مع تفاقم الضعف القائم, ولم يزد إصدار البيانات الرسمية الأخيرة لعام 2023 من قلق الناس، حيث أظهرت المؤشرات مثل طلبات المصانع والصادرات والإنتاج الصناعي تفاقم الانكماش الاقتصادي, وعلى الرغم من أن ألمانيا تعتبر رابع أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الانكماش الذي شهدته بنسبة 0.3 بالمئة في العام الماضي يشير إلى طريق صعب نحو الانتعاش.
كذلك شهد الإنتاج الصناعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الألماني، انخفاضًا مقلقًا, وشهد شهر ديسمبر انخفاضًا في مستويات الإنتاج أدنى من التوقعات السوقية، مما يشير إلى الشهر الثامن على التوالي من الانكماش, وانخفض حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 في المئة شهريًا في ديسمبر وبنسبة 1.5 بالمئة طوال عام 2023 مقارنة بالعام السابق, وبالمثل، شهدت الصادرات، التي تعتبر عنصرًا آخر أساسيًا في الاقتصاد الألماني، انخفاضًا حادًا، حيث انخفضت بنسبة 4.6 في المئة في ديسمبر وبنسبة 1.4 في المئة طوال العام، لتصل إلى 1.562 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار).
في حين لم تزد البيانات السلبية المستمرة سوى من قلق الناس بشأن قدرة الاقتصاد الألماني على الارتداد في ظل التحديات العالمية مثل التباطؤ في التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية, وتؤكد هذه التحديات على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد وإحياء الآفاق النموية، مع مواجهة ألمانيا لمهمة صعبة للتغلب على مشاكلها الاقتصادية.
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