الدولار يقترب من مستوى مهم أمام الين والأسواق الرقمية تستقر قبل تقارير التضخم الأمريكية

(MENAFN
) اليوم الثلاثاء بتاريخ 13 شباط، اقترب الدولار الأمريكي من مستوى نفسي مهم مقابل الين الياباني، مع الحفاظ على الاستقرار في انتظار إصدار بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة في وقت لاحق من اليوم, وفي الوقت نفسه، ظلت سوق العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، ثابتة حول مستوى 50،000 دولار لليوم الثاني على التوالي.
كما شهدت النشاطات التجارية الأولية في آسيا حجمًا متدنيًا، مع إغلاق الأسواق الصينية وهونغ كونغ بمناسبة عطلة رأس السنة الصينية, كان المتداولون حذرين بينما كانوا ينتظرون إصدار بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، وهو مؤشر اقتصادي مهم في أكبر اقتصاد في العالم, ووصل سعر تداول الدولار مقابل الين إلى 149.39 ين، مقتربًا من المستوى المهم للغاية في 150 ين, ويعتقد المحللون أن تجاوز هذا المستوى قد يؤدي إلى استجابات قوية من السلطات اليابانية لدعم العملة.
كذلك شهد الين انخفاضًا ملحوظًا بنسبة أكثر من خمسة في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام، تحت ضغط التوقعات المتدنية للمستثمرين بشأن التخفيضات النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, وحصل المستثمرون الذين يراهنون على انخفاض الين على دعم إضافي من إشارات تشير إلى أن مصرف اليابان يعتزم مقاومة رفع أسعار الفائدة، حتى في حال توقفه عن سياسة الفائدة السالبة هذا العام، كما يتوقع الأسواق حاليًا.
في حين انخفض اليورو قليلا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1.0768 دولار، بينما شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1.2620 دولار, وبالمثل، انخفض الدولار الأسترالي أيضًا بنسبة 0.08 بالمئة إلى 0.6526 دولار, وتبقى الأنظار متجهة نحو إصدار بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير، المتوقع أن تقدم مزيدًا من الوضوح حول التوقيت والاحتمالات المحتملة لتعديلات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي خلال الأشهر القادمة, ويتوقع أن يكون لهذا الإصدار تأثيرات هامة على مشاعر السوق وقرارات السياسة النقدية المستقبلية.
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