أسعار الذهب تحافظ على ثباتها قبل تقرير التضخم في الولايات المتحدة

(MENAFN
) ظلت أسعار الذهب ثابتة اليوم الثلاثاء بتاريخ 13 شباط، حيث اختار المستثمرون الحذر في انتظار التقرير القادم عن التضخم من الولايات المتحدة, ويحمل هذا التقرير أهمية كبيرة حيث يمكن أن يقدم تحليلات قيمة حول توقيت التعديل الأول لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, واستقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2،018.71 دولار للأوقية حتى الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاض مؤقت إلى 2،011.72 دولار للأوقية يوم الاثنين، مما يشكل أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين, وبالمثل، شهدت عقود الذهب الأمريكية تقلبات طفيفة، لتنتهي عند 2،032.30 دولار للأوقية.
كما كانت النشاط التجاري متزايدًا، خاصة مع إغلاق الأسواق في الصين وهونغ كونغ بمناسبة عطلة رأس السنة الصينية, وساهم غياب هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في توقعات حجم التداول الضعيف خلال اليوم, ويظل تركيز المستثمرين على إصدار مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير المقرر عند 1330 بتوقيت جرينتش, ويُنتظر بشغف هذا الإصدار حيث يتوقع أن يقدم تحليلات قيمة حول اتجاهات التضخم، مما يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كذلك عرضت المعادن الثمينة الأخرى أداءً متباينًا, اذ استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولار للأوقية، بينما شهد البلاديوم زيادة طفيفة بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 905.71 دولار للأوقية, وفي هذه الأثناء، سجلت الفضة زيادة طفيفة قدرها 0.1 بالمئة، لتغلق عند 22.71 دولار للأوقية.
في حين يستمر سوق المعادن الثمينة في حالة من الترقب الحذر وسط الشكوك المحيطة بالسياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية مع انتظار المشاركين في السوق لإصدار البيانات حول التضخم وتقييم تأثيراتها المحتملة.
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