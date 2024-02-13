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طقس غائم في الإمارات مع فرصة سقوط أمطار غداً

2/13/2024 2:17:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س .. الموج في الخليج العربي مضطرب مع السحب صباحاً، يصبح متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة12 :15 والمد الثاني عند الساعة 04:26 والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:55.

في بحر عمان الموج مضطرب مع السحب صباحاً، يصبح متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة - الحرارة العظمى - الحرارة الصغرى - الرطوبة العظمى
- الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 90 60
دبي 27 17 90 60
الشارقة 27 17 90 60
عجمان 26 18 95 65
أم القيوين 26 16 90 65
رأس الخيمة 27 16 85 50
الفجيرة 24 16 90 60
العـين 22 14 90 60
ليوا 24 16 90 60
الرويس 23 17 90 55
السلع 24 17 90 55
دلـمـا 23 16 90 50
طنب الكبرى 23 17 85 60

طنب الصغرى 23 17 85 60
أبو موسى 23 17 85 60.

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