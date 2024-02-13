غوغل تطلق مبادرة للتدريب على الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل "مبادرة فرصة الذكاء الاصطناعي لأوروبا" بهدف توفير التدريب على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وسيجري دعم المبادرة التي تطلقها الشركة المملوكة لمجموعة "ألفابيت" بصندوق رأسماله 25 مليون يورو (9ر26 مليون دولار). وتستهدف المبادرة مساعدة الناس في الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، في ضوء وضع أوروبا الجيد لريادة هذا المجال.

وتتشارك غوغل مع حكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركات في الاتحاد الأوروبي لتوفير تدريبات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة المحلية والمجتمعات المحرومة التي تواجه خطر التخلف، في ظل استمرار نمو استخدامات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل.

جاءت أحدث مبادرات غوغل للذكاء الاصطناعي في أوروبا بعد مبادرة سابقة حملت اسم "انمو مع غوغل" التي قدمت تدريبا مجانيا لسد الفجوة التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي في المهارات الرقمية. وسيوفر البرنامج الجديد التدريب للمهنيين على استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير سيناريوهات لأماكن العمل.

وفتحت غوغل الباب أمام الرواد الاجتماعيين والمنظمات غير الهادفة للربح للتعاون معها من أجل تسهيل الوصول إلى الفئات التي يمكن أن تكون الأكثر استفادة من المبادرة.