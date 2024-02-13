602 مليون درهم أرباح «إمستيل» 2023 بنمو 18%

أعلنت شركة حديد الإمارات أركان (إمستيل)، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن نمو صافي الأرباح إلى 601.9 مليون درهم، مقارنة بصافي أرباح قدرها 510.2 ملايين درهم في عام 2022، أي بنمو 18%. وتعكس هذه النتائج الإيجابية الطلب القوي من العملاء المحليين والدوليين على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء فضلاً عن كفاءة العمليات التشغيلية على مستوى المجموعة.



وحققت المجموعة نتائج إيجابية خلال عام 2023 بإيرادات بلغت 8.9 مليارات درهم على الرغم من التحديات والظروف العالمية للأسواق وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.26 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي.

وارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 14.2% مقارنة مع 12.4% في عام 2022.

وبلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 8.03 مليارات درهم خلال عام 2023، وبلغت أرباح هذه الوحدة 457 مليون درهم. ويعود ذلك بشكل أساسي لارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة والنمو المتزايد للقطاع الإنشائي في دولة الإمارات.

وبلغت إيرادات وحدة مواد البناء 871 مليون درهم خلال عام 2023، في حين بلغت أرباح الوحدة 145 مليون درهم.

ومنذ 31 ديسمبر 2022، واصل صافي القروض المصرفية تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 94% من 1.1 مليار درهم إلى 63 مليون درهم، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 0.05 في 31 سبتمبر 2023.

الربع الأخير

وحققت «إمستيل» خلال الربع الأخير من عام 2023 إيرادات قياسية بقيمة 2.4 مليار درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع حجم مبيعات حديد التسليح في السوق المحلية.

وسجلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 215 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2023 بزيادة نسبتها 69% على أساس سنوي، في حين ارتفع حجم الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 23% ليصل إلى 379.7 مليون درهم. كما ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 15.7% في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع 13.2% في عام 2022. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تحسن مبيعات الصلب في سوق الإمارات والتحسن المستمر في أرباح وحدة مواد البناء.

تنافسية

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان (إمستيل): «أكدت مجموعة حديد الإمارات أركان على مدار الإثني عشر شهراً الماضية أداءها القوي ومرونة أعمالها، وكفاءتها التشغيلية في ظل ظروف السوق الصعبة. وباعتبارنا أكبر شركة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، فإننا لا نزال واثقين من الحفاظ على قدرتنا التنافسية، وتوفير قيمة كبيرة لصالح مساهمينا. كما تظهر قوة أعمالنا على امتداد سلسلة القيمة دورنا المحوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر «مشروع 300 مليار» والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل أكبر».

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تأتي النتائج المالية لمجموعة حديد الإمارات أركان خلال عام 2023 لتؤكد على استمرارية أدائنا المتميز، حيث ساهم تركيزنا على إعطاء الأولية لسلامة موظفينا، والكفاءة التشغيلية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، فضلاً عن تعزيز علاقتنا مع عملائنا في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي».



وأضاف: «بينما نمضي قدماً في عام 2024 سنواصل تركيزنا الاستراتيجي على تحقيق معدلات إنتاجية عالية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. وانطلاقاً من مركزنا المالي القوي، وانخفاض مديونيتنا، والتزامنا بالاستدامة، فإننا واثقون أننا سنتمكن من مواصلة اقتناص أفضل الفرص الناشئة والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المناخية لدولة الإمارات».

الأداء التشغيلي

اعتمدت «إمستيل» نموذجاً تشغيلياً جديداً يقوم على إنشاء وحدتي أعمال منفصلتين، وهما وحدة حديد الإمارات ووحدة مواد البناء، بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لأعمال الصلب ومواد البناء.

وواصلت المجموعة إرساء الأسس لتوفير سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، حيث وقعت مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركتي «إيتوشو»، و«جي إف إي ستيل» اليابانيتين.

ووقعت المجموعة عقداً مدته 5 سنوات مع شركة حديد البحرين بقيمة تصل إلى ملياري دولار، تقوم بموجبه شركة حديد البحرين بتزويد شركة حديد الإمارات أركان بكريات خام الحديد عالية الجودة.

وتواصل المجموعة تعزيز منتجات القيمة المضافة، حيث نجحت في تسويق حديد التسليح المبتكر منخفض الكربون وعالي القوة ES600، فضلاً عن تسليم الشحنة الأولى من منتجها الجديد من الألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن U-pile.

ودخلت المجموعة في شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، لتطوير مشروع تجريبي مبتكر لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يجعلها أول شركة لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين الشركات الرائدة عالمياً في تبني حلول الهيدروجين الأخضر لإنتاج الحديد بشكل مستدام.

ووقعت المجموعة اتفاقية تعاون مع شركة الاستشارات المناخية «.A3&Co» لدعم مبادرة مبتكرة لإزالة الكربون في «مصنع العين للإسمنت».

وشاركت المجموعة بنجاح في مؤتمر الأطراف COP28 من خلال عرض حلولها الرائدة منخفضة الكربون في مجال الحديد ومواد البناء، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع أصحاب الشأن المشاركين في المؤتمر لتحقيق انخفاض ملموس في الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك والمساهمة في النمو المستدام بما يتماشى مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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