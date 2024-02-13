سقوط طائرة في البحر قبالة جزيرة سان كريستوبال الإكوادورية من دون وقوع ضحايا

هبطت طائرة صغيرة اضطراريا في البحر الاثنين قبالة جزيرة سان كريستوبال الإكوادورية في أرخبيل غالاباغوس وما لبثت أن غرقت من دون وقوع أي إصابات بين ركابها التسعة.

وأكد جهاز الدفاع المدني أن "لا مفقودين أو قتلى" بين ركاب الطائرة وأن جميع من كانوا فيها "بصحة جيدة".

ويبعد موقع الحادث نحو 1,6 كيلومتر من شاطئ بونتا كارولا في سان كريستوبال، وهي إحدى الجزر المأهولة الواقعة شرق الأرخبيل الذي تصنفه اليونسكو موقعا للتراث العالمي لما تضمه من حيوانات ونباتات فريدة.

وهبطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من سان كريستوبال متجهة إلى جزيرة إيزابيلا، وهي الأكبر في جزر غالاباغوس.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة البيضاء الصغيرة تطفو على المياه، تحت المطر الاستوائي، فيما هُرع زورق لنجدتها.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن الطائرة غرقت بعد ذلك، مضيفا أن البحرية وسلطات المحمية ستجري "تقويماً للأثر البيئي" للحادث.

وأفاد الدفاع المدني المحلي بأن الناجين التسعة، وهم سبعة ركاب واثنان من أفراد الطاقم، ومن بينهم امرأة وطفلان، نقلوا إلى مستشفى في بويرتو باكويريزو مورينو، عاصمة مقاطعة غالاباغوس، لإجراء الفحوص لهم. ويُعتقد أن مواطناً تشيلياً واحداً على الأقل كان ضمن مجموعة الركاب.

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