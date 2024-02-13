جونسون يرفض مشروع قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا واسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن13شباط ( بترا )-رفض رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ،مساء الاثنين،مشروع قانون يعمل عليه حالياً مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.
و بحسب واشنطن تايمز ،قال جونسون،في بيان،إنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
واضاف "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتاً بشأن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة غير الشرعية القادمة من أميركا الجنوبية ودول الكاريبي،مبينا أنّه "في غياب أيّ تعديل"من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ "سيواصل مجلس النواب العمل وفقاً لإرادته على هذه القضايا المهمّة".
وتعد هذ الحزمة محلّا لنقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضعا للخلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديموقراطية و الجمهوريين ، الذين يسيطرون على الكونغرس في دورته الحالية .
-- (بترا )
ب خ / اص / س س
13/02/2024 09:02:50
MENAFN13022024000117011021ID1107844563
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