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جونسون يرفض مشروع قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا واسرائيل

2/13/2024 2:11:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن13شباط ( بترا )-رفض رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ،مساء الاثنين،مشروع قانون يعمل عليه حالياً مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.
و بحسب واشنطن تايمز ،قال جونسون،في بيان،إنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
واضاف "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتاً بشأن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة غير الشرعية القادمة من أميركا الجنوبية ودول الكاريبي،مبينا أنّه "في غياب أيّ تعديل"من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ "سيواصل مجلس النواب العمل وفقاً لإرادته على هذه القضايا المهمّة".
وتعد هذ الحزمة محلّا لنقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضعا للخلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديموقراطية و الجمهوريين ، الذين يسيطرون على الكونغرس في دورته الحالية .
-- (بترا )
ب خ / اص / س س
13/02/2024 09:02:50

MENAFN13022024000117011021ID1107844563

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