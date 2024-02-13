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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

2/13/2024 2:07:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- استشهد، صباح اليوم الثلاثاء، الشاب محمد شريـف سلمي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب سلمي خلال تواجده بمركبته، بمنطقة "البيرين"،
حيث اطلق عليه الجنود الرصاص، ما أدى إلى استشهاده.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مديرية التربية والتعليم بالمدينة قررت تحويل الدوام المدرسي الكترونيا بسبب الأوضاع الميدانية السياسية.

وفي وقت سابق، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، بعد ان انتشرت بأحياء متفرقة من المدينة كشارع الاسكان، و شارع نابلس، وشارع النفق".

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