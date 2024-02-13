رايتس ووتش: إجبار 1.7 مليون فلسطيني برفح على الإخلاء أمر كارثي وغير قانوني

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن إجبار إسرائيل 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجدداً "غير قانوني، وستكون له عواقب كارثية".
وجاء ذلك في منشور للمنظمة الحقوقية على حسابها عبر منصة "إكس".
وأضافت المنظمة، أن "إجبار 1.7 مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، غير قانوني وستكون له عواقب كارثية".
وشددت أنه "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة".
كما طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".
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