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رايتس ووتش: إجبار 1.7 مليون فلسطيني برفح على الإخلاء أمر كارثي وغير قانوني

2/13/2024 2:07:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن إجبار إسرائيل 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجدداً "غير قانوني، وستكون له عواقب كارثية".

وجاء ذلك في منشور للمنظمة الحقوقية على حسابها عبر منصة "إكس".

وأضافت المنظمة، أن "إجبار 1.7 مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، غير قانوني وستكون له عواقب كارثية".

وشددت أنه "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة".

كما طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".

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