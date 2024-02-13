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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2/13/2024 2:07:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وباردًا، وخلال ساعات الليل المتأخر تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار
الغزيرة
المصحوبة بعواصف رعدية أحيانا على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة
والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما وباردا وماطرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجويّ، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية
على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما وباردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثير المنخفض الجوي على البلاد من: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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