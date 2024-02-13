الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وباردًا، وخلال ساعات الليل المتأخر تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار
الغزيرة
المصحوبة بعواصف رعدية أحيانا على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة
والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
وغدا الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما وباردا وماطرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
والخميس يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجويّ، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية
على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما وباردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثير المنخفض الجوي على البلاد من: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.
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