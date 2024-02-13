ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط مخاوف من زيادة التوتر بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وتأثير ذلك على طلب الوقود حد من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1% إلى 82.07 دولار للبرميل .
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط مستقرة تقريباً في تعاملات يوم أمس الاثنين، بعد أن صعدت 6% الأسبوع الماضي، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.
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