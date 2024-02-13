ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط مخاوف من زيادة التوتر بالشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وتأثير ذلك على طلب الوقود حد من المكاسب.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1% إلى 82.07 دولار للبرميل .



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل.



وكانت أسعار النفط مستقرة تقريباً في تعاملات يوم أمس الاثنين، بعد أن صعدت 6% الأسبوع الماضي، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.

