الاحتلال يقتحم غرب بيت لحم
التاريخ
2/13/2024 2:06:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات وآليات اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة "عين جويزة ".
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