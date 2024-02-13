شاهد أصغر 'روبوت شبيه بالإنسان' في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحرز فريق الروبوتات في مدرسة Diocesan للبنين في هونغ كونغ إنجازا هندسيا قياسيا، مع تصميم أصغر روبوت يشبه الإنسان في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

و ينبغي أن تكون الروبوتات الحاصلة على الرقم القياسي لأصغر روبوت شبيه بالإنسان "أكثر من مجرد لعبة"، مع قدرتها على الحركة على ساقين وتفصيل الكتفين والمرفقين والورك.

ولكن الروبوت الفائز بالرقم القياسي الجديد لا يمشي ويحرك ذراعيه فقط، بل يمكن برمجته للرقص ولعب رياضة "كونغ فو" وكرة القدم.

ويبلغ طول الروبوت الصغير 5.5 بوصة فقط، ما يجعله أقصر بنحو نصف بوصة من روبوت يحمل الرقم القياسي السابق، صممه زين أحمد قريشي من باكستان.

لبنان 24