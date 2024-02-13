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أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين متفرغين .. الجامعة الأردنية تعلن عن شواغر واسعة

2/13/2024 2:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت الجامعة الأردنية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس، والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة الدكتوراة أو الماجستير بمختلف كليات الجامعة .

على أن تتوفر بالمتقدمين الشروط التالية :
































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