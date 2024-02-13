أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين متفرغين .. الجامعة الأردنية تعلن عن شواغر واسعة

أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين متفرغين .. الجامعة الأردنية تعلن عن شواغر واسعة
التاريخ
2/13/2024 2:06:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت الجامعة الأردنية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس، والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة الدكتوراة أو الماجستير بمختلف كليات الجامعة .
على أن تتوفر بالمتقدمين الشروط التالية :
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