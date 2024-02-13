قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من القدس
التاريخ
2/13/2024 2:06:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من القدس المحتلة.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أكرم الخطيب بعد مداهمة منزله في قرية بيت اكسا شمال غرب القدس.
كما اعتقلت فلسطينيا لم تُعرف هويته، بعد مداهمة منزل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
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