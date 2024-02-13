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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من القدس

2/13/2024 2:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من القدس المحتلة.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أكرم الخطيب بعد مداهمة منزله في قرية بيت اكسا شمال غرب القدس.


كما اعتقلت فلسطينيا لم تُعرف هويته، بعد مداهمة منزل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.


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