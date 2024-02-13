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كارلسون يؤكد استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا ويعرض الأسباب

2/13/2024 2:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا، رغم الدعم الغربي بمئات المليارات من الدولارات، مع تقدم الجيش الروسي شرقي أوكرانيا.


ونشر الصحفي الذي أجرى مقابلته الشهيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام، مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "إكس"، وقال: "إن المزيد من الدعم المقدم لكييف لا يعني سوى المزيد من القتلى الأوكرانيين والمزيد من تدهور الاقتصاد الغربي في الولايات المتحدة وخاصة في ألمانيا".
وخلص كارلسون إلى أن "اليد العليا لن تكون لأوكرانيا في النزاع حتى مع مساعدات الدول الغربية، فليس بحوزة كييف إمكانات صناعية كالتي يملكها حلف الناتو ولا كالتي عند الولايات المتحدة".
وأضاف: "وهي (أوكرانيا) لا تتمتع بتعداد سكاني، ويبلغ عدد سكان روسيا 100 مليون نسمة وهو أكثر تعدادا من أوكرانيا".


وأردف قائلا: "هذا يعني أن المزيد من الدعم الغربي للجيش الأوكراني لن يؤدي إلا إلى المزيد من القتلى الأوكرانيين والمزيد من تدهور الاقتصاد الغربي في الولايات المتحدة وخاصة في ألمانيا".


وذكر كارلسون في مقطع الفيديو أن الحكومة الأوكرانية ألغت الانتخابات المحلية وأقدمت على قتل صحفي أمريكي. "ويعتزم الكونغرس إرسال 60 مليار دولار أخرى لكييف". مذكرا أن النائب عن ولاية أوهايو، جيمس فانس يحاول إيقاف هذا الأمر.

RT

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