130-50 قرشاً سعر كيلو التفاح بالسوق المركزي

MENAFN - Al Wakeel News)بلغت كميات الفواكه الواردة الى ساحات السوق المركزي للخضار اليوم الثلاثاء 965.827 طنا .

وسجل سعر التفاح المستورد في ساحات السوق المركزي ما بين 50 و130 قرشاً للكيلو، وكانت كمية استيراده اليوم تبلغ 109.907 طن.

أما بالنسبة لسعر الرمان المستورد، فقد تراوح بين 80 و100 قرشًا للكيلو، وبلغت كميات استيراده 14.872 طن.









