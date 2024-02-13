إل جي تأسر زوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 بتجربة منطقة WEBOS المذهلة

(MENAFN
- LG-One Gulf)
دبي، 12 فبراير 2024: رحّبت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) بزوار جناح الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 مع مجموعة واسعة من التجارب الممتعة والمذهلة في منطقة webOS. وتستمر بإرثها المتمثل في عرض التركيبات المذهلة على شاشات OLED ذاتية الإضاءة، وتواصل شركة "إل جي" للترفيه المنزلي إعادة تعريف هويتها كقوة للوسائط الإعلامية والمحتوى الترفيهي. وتعمل منصة التلفزيون الذكية webOS على بث الحياة في الصور الغامرة والقصص الملهمة بما يتماشى مع مسيرة التحول البصري للشركة.
جذب نظام التشغيل webOS الرائع بفضل شاشات OLED العديدة الزوار إلى عالم من الترفيه اللامحدود، حيث تم إحياء كل لحظة بتفاصيل رائعة بفضل جودة الصورة التي لا تضاهى في شاشات OLED من "إل جي" وتصميمها الفريد. وتسلط هذه التجربة الفريدة الضوء على التزام "إل جي" بدفع الحدود التقنية وتوفير تجربة ترفيهية مثالية.
دعت الشركة الزوار لاستكشاف عالم الترفيه المدعم بمنصة webOS وقدمت في منطقة webOS مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو المتنوعة التي تم الحصول عليها من شركاء المحتوى. وتضم أبرز الأحداث التجربة الحصرية لمحتوى Masters of the Air، المسلسل الملحمي المليء بالتشويق الذي طال انتظاره من Apple TV+، من إنتاج ستيفن سبيلبرج وتوم هانكس وغاري جوتزمان، الذي عرض الفيديو الترويجي له صور مذهلة ومشهد صوتي مؤثر. وتم عرض المسلسل لأول مرة حصرياً على منصة Apple TV+ في 26 يناير، وسيكون متاحاً للمشاهدة على تلفزيونات "إل جي" الذكية عبر تطبيق Apple TV.
شهد الحضور الصور المرئية المبهرة والأسلوب السردي المذهل للقصص وستبهرهم إعادة تصوّر فيلم The Little Mermaid الذي يتم بثه الآن على منصة Disney+، وهي قصة حورية البحر الشابة الجميلة والمفعمة بالحيوية المتعطشة للمغامرة والتي أعادها المخرج روب مارشال إلى الحياة. وينقل التصوير السينمائي الرائع على شاشات OLED المشاهدين إلى شاطئ البحر حيث تتلاطم الأمواج بلطف عند الأقدام وتُسمع أصوات المحيط الهادئة في الخلفية.
سيتمكن الزوار من استكشاف الفضاء الساحر عبر مقاطع الفيديو المشوقة من سلسلة Rebel Moon التي تُعرض على منصة Netflix، والتي تم إصدارها في ديسمبر الماضي، ونظرة سريعة على المسلسل المرتقب Star Trek: Discovery من إنتاج Paramount+. وتقدم مقاطع الفيديو لمحة آسرة عن الكواكب غير المستكشفة والمناظر الطبيعية الأخرى وتَعِدُ المشاهد بصور غير مسبوقة للمعارك الفضائية المعقدة والحدود الكونية.
قدمت منطقة webOS أيضاً قصصاً خيالية ستأسر عشاق المغامرة مع مشاهد من فيلم The Lord of the Rings: The Rings of Power الذي يُعرض على منصة Prime Video وتدعو المشاهدين إلى دخول المشهد الملحمي للأرض الوسطى والشعور بأجوائها الساحرة المفعمة بالحركة والمغامرات المُروّعة ونهوض أحد أقوى الأشرار على الإطلاق، سيد الظلام ساورون.
علاوةً على ذلك، سيستمتع عشاق الألعاب القتالية بمقطع من لعبة Tekken 8 التي تم إصدارها في 26 يناير 2024 عبر شركة Bandai Namco Entertainment، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أفضل الألعاب في فئتها هذا العام.
تم تأسيس منصة webOS من "إل جي" عام 2014 وبرزت كمنصة رائدة عالمياً لتصبح واحدة من منصات التلفزيون الذكية الأكثر استخداماً على نطاق واسع مع قاعدة مستخدمين متوسعة باستمرار. وتتميز الشركة بمجموعة مختارة رائعة من المحتوى لتلفزيونات "إل جي" الذكية حول العالم وتقدم مجموعتها الواسعة من خلال الحفاظ على شراكاتها القيّمة مع أكثر من 3500 من مزودي المحتوى. وأدى التزام "إل جي" المستمر منذ عقد من الزمن بتعزيز علاقاتها القوية مع شركاء خدمات البث إلى تعزيز تجربة الترفيه المنزلي لملايين العملاء حول العالم.
تلتزم "إل جي" بالحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال تجارب المشاهدة الرائدة عبر توفير أبرز التقنيات المطورة والمحتوى الموسّع. وتسعى الشركة من خلال التطوير المستمر لنظام التشغيل webOS لإثراء حياة العملاء من خلال تزويدهم بوسائل ترفيه غير محدودة وإلهامهم بشكل مستمر.
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