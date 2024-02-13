"إنفستكورب كابيتال" تحقق عائد أرباح سنوي للمستثمرين بنسبة 9.6%

(MENAFN
- APCO Worldwide)
أبوظبي 12 فبراير 2024: أعلنت شركة "إنفستكورب كابيتال بي إل سي"، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، عن نتائجها المالية الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تعكس نمواً مالياً في ظل نظرة الشركة المتفائلة، بحذر، تجاه الأسواق المالية العالمية لعام 2024 وتوقعاتها بتحقيق زيادة في فرص توظيف رأس المال في مجمل أعمالها.
وبينما حققت الشركة عائد أرباح سنوي بنسبة 9.6% للمستثمرين، بيّنت النتائج أن أعمال خدمات تمويل رأس المال في "إنفستكورب كابيتال بي إل سي"، حققت نمواً بنسبة 47% على أساس سنوي نتيجة لزيادة الاكتتاب في أسواق الائتمان العالمية حيث لا تزال فرص التمويل عاملاً جاذباً. وبلغ حجم الدخل الشامل 34 مليون دولار، وهو مماثل لما حققته الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية 2023.
وقد أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح مرحلية بواقع 0.100 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 9.6% على أساس سعر التداول الحالي البالغ 2.09 درهم للسهم الواحد. ويتماشى ذلك مع التزام الشركة بتقديم عائد أرباح لا يقل عن 8% سنويًا لمستثمريها، مدعوم بالنمو في صافي قيمة الأصول من الأرباح الناتجة. وكجزء من تطور أعمالها، قامت الشركة بدمج بنيتها التحتية بشكل استراتيجي في محفظتها من فئات الأصول، مما أدى إلى توسيع إمكاناتها للنمو والتنويع.
وبالمناسبة، قال محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة في إنفستكورب كابيتال: "يسعدنا أن نعلن عن الدفعة الأولى من نتائجنا كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتتابنا العام في السوق خلال نوفمبر. وتعد شركة إنفستكورب كابيتال فريدة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص متنوعة في السوق الخاصة على مستوى العالم عبر فئات أصول متعددة وعائد أرباح مستهدف بنسبة 9.6٪. ويسعدنا أيضًا تقديم البنية التحتية كفئة أصول خامسة لأنشطة الشركة. وقد أظهر القطاع وعدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. وقد استثمر إنفستكورب بالفعل في هذه الاستراتيجية في مختلف الأسواق، ونحن نتطلع إلى مواصلة النمو في هذا المجال".
من جانبه، قال عباس ريزفي، المدير المالي لدى إنفستكورب كابيتال: «شهدت أعمالنا في مجال خدمات تمويل رأس المال أداءً قوياً بشكل خاص في النصف الأول من العام، وحققنا عوائد قوية للمستثمرين على مستوى الأعمال. وإلى ذلك، نتمتع بميزانية عمومية قوية مع توقعات مرجّحة لأعمالنا في النصف الثاني من السنة. ومع تراجع الضغوط التضخمية، وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض وتحسن ثقة السوق بشكل عام، فإننا في وضع جيد للغاية لمواصلة تقديم عوائد للمساهمين في النصف الثاني من العام."
أبرز المؤشرات المالية
هذا وبلغ إجمالي الدخل الشامل 34 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2023، بما يتماشى مع الفترة السابقة. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 44 مليون دولار مقابل إجمالي النفقات التشغيلية التي بلغت 4 ملايين دولار، مع نسبة دخل إلى نفقات قدرها 11.0x.
وحققت أعمال خدمات تمويل رأس المال أداء متفوقاً بزيادة بنسبة 47% في الإيرادات السنوية، بينما كانت مكاسب القيمة العادلة ورسوم الأداء أقل من المتوقع، نظرًا لبيئة السوق الحالية. وأظهر تنويع محفظة "إنفستكورب كابيتال" ميزانية عمومية قوية ومحفظة متنوعة من الأصول - 78% مستثمرة في الأصول المولّدة للرسوم/العوائد المتكررة. وسجلت نسبة توظيف رأس المال/ رأس المال طويل الأجل ×0.54 (مقارنة بـ ×0.63 في يونيو 2023)
المقاييس الرئيسية
السنة المالية 2023* النصف الأول من السنة المالية 2024 مقاييس الميزانية العمومية
1,426 1,617 إجمالي الأصول (مليون دولار)
0.03x 0.00x نسبة الرافعة المالية الإجمالية
N/A AED 2.44 Net Asset Value (per share)
0.63x 0.54x نسبة نشر رأس المال/ رأس المال طويل الأجل
74% 78% نسبة الأصول المولدة للنقد/إجمالي الأصول
*بناء على ميزانية يونيو 2023
النصف الأول من السنة المالية 2023** النصف الأول من السنة المالية 2024 مقاييس العائد على المساهمين***
6.1% 5.5% العائد على الأسهم
5.5% 7.9% "العائد النقدي على استثمارات شهادات الايداع المولدة للنقد"
7.6% 6.7% العائد على الاستثمارات
**بناء على أداء ديسمبر 2022
***إجمالي الدخل الشامل بناء على الأسهم الافتتاحية
الأنشطة التشغيلية
خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تم إدراج إنفستكورب كابيتال بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما أتاح للمستثمرين من القطاع العام إمكانية الوصول إلى فرص السوق الخاصة من خلال أداتها الاستثمارية المبتكرة. وشهد الاكتتاب العام الأولي وإدراج الشركة إقبال كبير مع سعي المستثمرين للمشاركة في الطرح، بفضل إمكانية الوصول إلى استثمارات إنفستكورب كابيتال المتنوعة عبر ثلاث قارات وأربع فئات أصول متميزة، بالإضافة إلى توزيع أرباح مستهدفة بنسبة 8٪. وتوفر الشركة مصادر إيرادات متنوعة ومتكررة من خلال أعمال خدمات تمويل رأس المال، التي تنتج عن رسوم الاكتتاب والالتزام، وأعمال توزيع رأس المال، التي تضمن دخلاً متكررًا، بما في ذلك دخل الإيجار ودخل توزيعات الأرباح ودخل الفوائد.
وتتبع أرباح إنفستكورب كابيتال نمطًا موسميًا ويتم ترجيحها بشكل ملحوظ في النصف الثاني. ويتضمن النصف الأول من السنة المالية (النصف الأول) أشهر الصيف الأكثر هدوءًا في شهري يوليو وأغسطس، وقد تم تسجيل زيادة كبيرة في النشاط والعوائد المرتبطة به عامة خلال النصف الثاني من السنة المالية (النصف الثاني). فعلى سبيل المثال، في السنة المالية 2023، كان الدخل الشامل للنصف الثاني 2.2 ضعف الدخل الشامل للنصف الأول (74 مليون دولار أمريكي مقابل 34 مليون دولار أمريكي).
توظيف رأس المال
وشهدت أعمال توظيف رأس المال نشاطاً كبيراً، حيث تم استثمار أكثر من 100 مليون دولار عبر فئات أصول الشركة ومناطقها الجغرافية في النصف الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي العائدات من استثمارات توظيف رأس المال خلال الفترة 43 مليون دولار، وهو أقل بقليل من المتوقع وهذا يرجع إلى ظروف السوق السائدة. ومع ذلك، لا تزال المحفظة قوية وجاهزة لتحقيق مستهدفاتها.
خدمات تمويل رأس المال
وشهد تمويل رأس المال ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة مدفوعة في الدرجة الأولى بارتفاع حجم وعوائد أنشطة الائتمان/الدين العالمية، حيث حققت أعمال خدمات تمويل رأس المال نمواً كبيراً، مع زيادة قدرها 47% في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان نشاط تغطية الاكتتاب قوياً عموماً، عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية المختلفة، إلى جانب عمليات الاكتتاب، مما أدى إلى توزيع ما مجموعه 539 مليون دولار.
وتتوقع الشركة تحسن بيئة الاستثمار في عام 2024، على خلفية التضخم المتوقع وانخفاض أسعار الفائدة في أسواقها الأساسية. ومع استمرار تحسن ثقة السوق، تتوقع إنفستكورب كابيتال أن تشهد زيادة في فرص توزيع رأس المال عبر أعمالها، بالإضافة إلى زيادة أنشطة التخارج عبر محفظتها.
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