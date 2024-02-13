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الصحة النيابية تناقش موضوع الرقابة على الأغذية

2/13/2024 1:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية اليوم الثلاثاء موضوع الرقابة على الأغذية.


وتناقش اللجنة الإدارية الواقع الإداري والهيكل التنظيمي لشركة مياه اليرموك.


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