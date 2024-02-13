الصحة النيابية تناقش موضوع الرقابة على الأغذية

الصحة النيابية تناقش موضوع الرقابة على الأغذية
التاريخ
2/13/2024 1:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية اليوم الثلاثاء موضوع الرقابة على الأغذية.
وتناقش اللجنة الإدارية الواقع الإداري والهيكل التنظيمي لشركة مياه اليرموك.
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