السير تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً صباح اليوم - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 محمد الدروبي، من إدارة السير المركزية، إن بعض الطرق في العاصمة عمّان شهدت صباح اليوم نشاطاً مرورياً كبيراً.
وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن طرق "المطار باتجاه جسر الأمير حسين لغاية الملتقى، وشارع الملك عبدالله الثاني باتجاه خلدا، وشارع الاستقلال حتى بعد جسر القصور" كلها تشهد نشاطاً مرورياً، لكن دون أي عوائق أو توقف.
وبيّن أنه تم التعامل مع بعض التعطلات صباح اليوم، لكن دون أن تؤثر على حركة السير.
ودعا الدروبي السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، والمسير ضمن المسرب المُخصص، والابتعاد عن الانشغال بالهاتف النقال، وارتداء حزام الأمان.
MENAFN13022024000208011052ID1107844416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.