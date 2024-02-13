السير تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً صباح اليوم - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 محمد الدروبي، من إدارة السير المركزية، إن بعض الطرق في العاصمة عمّان شهدت صباح اليوم نشاطاً مرورياً كبيراً.



وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن طرق "المطار باتجاه جسر الأمير حسين لغاية الملتقى، وشارع الملك عبدالله الثاني باتجاه خلدا، وشارع الاستقلال حتى بعد جسر القصور" كلها تشهد نشاطاً مرورياً، لكن دون أي عوائق أو توقف.

وبيّن أنه تم التعامل مع بعض التعطلات صباح اليوم، لكن دون أن تؤثر على حركة السير.



ودعا الدروبي السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، والمسير ضمن المسرب المُخصص، والابتعاد عن الانشغال بالهاتف النقال، وارتداء حزام الأمان.