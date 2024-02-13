Tuesday, 13 February 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا تأمل بأن تتم زيارة بوتين بعد الانتخابات في كلا البلدين

2/13/2024 1:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر في الإدارة الرئاسية بتركيا، لمراسل نوفوستي، إن أنقرة تأمل بأن تتم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا مباشرة بعد انتهاء الدورة الانتخابية في كلا البلدين.


ويشار إلى أن روسيا، ستشهد إجراء انتخابات رئاسية في يومي 15 و17 مارس، ومن المقرر في تركيا إجراء انتخابات هيئات الإدارة هناك في 31 مارس.
وأضاف المصدر: "العمل مستمر في مجال تحضير الزيارة، ولا توجد مواعيد محددة بعد. ونتوقع أن تتم زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، مباشرة بعد الدورة الانتخابية في البلدين".


وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موعد زيارة بوتين إلى تركيا سيتم تحديده مع الأخذ في الاعتبار الدورة الانتخابية في روسيا والجدول الزمني الرئاسي لرجب طيب أردوغان في تركيا.


من جانبه، صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، بأن الزيارة إلى تركيا تحتل مكانة ذات أولوية في جدول أعمال اتصالات بوتين الدولية.


وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة نوفوستي في أنقرة، أن زيارة الرئيس بوتين لتركيا قد تتم في أواخر أبريل أو أوائل مايو.

RT

MENAFN13022024000208011052ID1107844415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث