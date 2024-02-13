تركيا تأمل بأن تتم زيارة بوتين بعد الانتخابات في كلا البلدين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر في الإدارة الرئاسية بتركيا، لمراسل نوفوستي، إن أنقرة تأمل بأن تتم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا مباشرة بعد انتهاء الدورة الانتخابية في كلا البلدين.



ويشار إلى أن روسيا، ستشهد إجراء انتخابات رئاسية في يومي 15 و17 مارس، ومن المقرر في تركيا إجراء انتخابات هيئات الإدارة هناك في 31 مارس.

وأضاف المصدر: "العمل مستمر في مجال تحضير الزيارة، ولا توجد مواعيد محددة بعد. ونتوقع أن تتم زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، مباشرة بعد الدورة الانتخابية في البلدين".



وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موعد زيارة بوتين إلى تركيا سيتم تحديده مع الأخذ في الاعتبار الدورة الانتخابية في روسيا والجدول الزمني الرئاسي لرجب طيب أردوغان في تركيا.



من جانبه، صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، بأن الزيارة إلى تركيا تحتل مكانة ذات أولوية في جدول أعمال اتصالات بوتين الدولية.



وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة نوفوستي في أنقرة، أن زيارة الرئيس بوتين لتركيا قد تتم في أواخر أبريل أو أوائل مايو.

RT