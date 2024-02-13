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هيئة المعابر في غزة : اجلاء 27 أردنيا عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

2/13/2024 1:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء أكثر من 80 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية منهم 27 اردنيا ، سيغادرون قطاع غزة اليوم الثلاثاء برا إلى مصر.
ووفقا للكشف المرفق سيغادر معبر رفح 27 شخصا من حملة الجواز الأردني، معظمهم من الإناث بنحو 19 سيدة وفتاة تقريباً، في حين يبلغ عدد الذكور نحو 8 .
هذا ويتواجد فريق من السفارة الاردنية في القاهرة عند معبر رفح من الجانب المصري للتنسيق والتحضير لاي عمليات اجلاء للاردنيين عبر معبر رفح الحدودي.




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