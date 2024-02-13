هيئة المعابر في غزة : اجلاء 27 أردنيا عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء أكثر من 80 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية منهم 27 اردنيا ، سيغادرون قطاع غزة اليوم الثلاثاء برا إلى مصر.
ووفقا للكشف المرفق سيغادر معبر رفح 27 شخصا من حملة الجواز الأردني، معظمهم من الإناث بنحو 19 سيدة وفتاة تقريباً، في حين يبلغ عدد الذكور نحو 8 .
هذا ويتواجد فريق من السفارة الاردنية في القاهرة عند معبر رفح من الجانب المصري للتنسيق والتحضير لاي عمليات اجلاء للاردنيين عبر معبر رفح الحدودي.
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