سياسي فرنسي يحذر من منصب جديد محتمل لفون دير لاين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، على موقع التواصل الاجتماعي X، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء جيش موحد لمعاقبة أعضاء الاتحاد على محاولات الخروج منه.



وأضاف: "احذروا ! لقد اقترح البلهاء المتعصبون الأوروبيون للتو على البرلمان الأوروبي "إنشاء جيش أوروبي". هل ستصبح أورسولا فون دير لاين هي القائد الأعلى لهذا الجيش؟!".

وأشار فيليبو إلى أن السياسيين الأوروبيين يواصلون الاختباء وراء "التهديد الروسي" الوهمي.



وشدد على أنهم ظلوا يثيرون الهستيريا المناهضة لروسيا منذ أشهر، من أجل اتخاذ القرارات المفيدة والمناسبة لهم.



ويرى السياسي الفرنسي، أن الجيش الموحد الأوروبي لن يستخدم لحماية مواطني دول الاتحاد الأوروبي، بل لمعاقبة الذين يختلفون مع سياسات النخب الأوليغارشية الحاكمة للاتحاد.



ونوه فيليبو بأن "جيش الاتحاد الأوروبي سيصبح في المقام الأول قوة تستخدم ضد الشعوب الأوروبية التي تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي".

RT