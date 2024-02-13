Tuesday, 13 February 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سياسي فرنسي يحذر من منصب جديد محتمل لفون دير لاين

2/13/2024 1:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، على موقع التواصل الاجتماعي X، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء جيش موحد لمعاقبة أعضاء الاتحاد على محاولات الخروج منه.


وأضاف: "احذروا ! لقد اقترح البلهاء المتعصبون الأوروبيون للتو على البرلمان الأوروبي "إنشاء جيش أوروبي". هل ستصبح أورسولا فون دير لاين هي القائد الأعلى لهذا الجيش؟!".
وأشار فيليبو إلى أن السياسيين الأوروبيين يواصلون الاختباء وراء "التهديد الروسي" الوهمي.


وشدد على أنهم ظلوا يثيرون الهستيريا المناهضة لروسيا منذ أشهر، من أجل اتخاذ القرارات المفيدة والمناسبة لهم.


ويرى السياسي الفرنسي، أن الجيش الموحد الأوروبي لن يستخدم لحماية مواطني دول الاتحاد الأوروبي، بل لمعاقبة الذين يختلفون مع سياسات النخب الأوليغارشية الحاكمة للاتحاد.


ونوه فيليبو بأن "جيش الاتحاد الأوروبي سيصبح في المقام الأول قوة تستخدم ضد الشعوب الأوروبية التي تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي".

RT

MENAFN13022024000208011052ID1107844410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث