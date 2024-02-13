غارات إسرائيلية شرقي رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت 4 غارات شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما بدأت قصفا مدفعيا جنوب شرقي رفح.
وفي الساعات الأولى من اليوم الـ 130 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين صعدت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق في جنين والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
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