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غارات إسرائيلية شرقي رفح

2/13/2024 1:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت 4 غارات شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما بدأت قصفا مدفعيا جنوب شرقي رفح.


وفي الساعات الأولى من اليوم الـ 130 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين صعدت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق في جنين والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.


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