غارات إسرائيلية شرقي رفح

وفي الساعات الأولى من اليوم الـ 130 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين صعدت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق في جنين والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

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