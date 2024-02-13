روسيا تختبر عربات Titan العسكرية المدرّعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن عربات "Titan" العسكرية الروسية الجديدة تخضع للمراحل النهائية من الاختبارات الحكومية.



وحول الموضوع قال ألكسندر زاخاروف، المدير العام للشركة المصنعة للعربات المذكورة:"النماذج الأساسية لعربات Titan المدرعة وصلت إلى المراحل النهائية في الاختبارات الحكومية، وتم اختبار عدة نماذج من هذه المركبات بشكل عملي".



وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن عربات Titan المدرعة صممت لنقل الجنود، وجهّزت بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، فعلى سبيل المثال استعرضت روسيا نموذجا لإحدى هذه العربات في منتدى "الجيش-2023"، ركّب عليه وحدة قتالية مزودة برشاش وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مدرعة Titan تبلغ كتلتها 15 طنا تقريبا، ويمكنها نقل 1.5 طن من الحمولة، والحركة بسرعة 100 كلم/ساعة، واستيعاب طاقم مكون من شخصين إضافة إلى 6 عسكريين.

وحصلت بعض نماذج هذه العربة على وحدة قتالية يتم التحكم بها عن بعد، وزوّدت برشاش آلي من عيار 30 ملم، ورشاش من عيار 7.62 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كونكورس" المضادة للتحصينات والدروع.

RT