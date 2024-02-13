واشنطن تصادر طائرة فنزويلية بزعم تبعيتها لجهة إيرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة العدل الأمريكية إنها صادرت طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة فنزويلية كانت وفقا للمزاعم الأمريكية مملوكة في السابق لشركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري.



وجاء في بيان الوزارة الأمريكية: "أنهت وزارة العدل تنفيذ قرار مصادرة طائرة شحن من طراز بوينغ 747 من إنتاج الولايات المتحدة، كانت مملوكة سابقا لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير الخاضعة للعقوبات، والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية".

وبحسب بيان الوزارة، وصلت الطائرة إلى فلوريدا قادمة من الأرجنتين حيث كانت متواجدة منذ احتجازها بطلب من واشنطن في أكتوبر 2022. وصدر أمر قضائي بتسليمها إلى الولايات المتحدة في مايو من العام الماضي.

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