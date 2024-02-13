ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية، اليوم الثلاثاء ارتفاعا واضحاً.
وحسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في آذار المقبل على 77.05 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع تبلغت 0.17%.
وتمت المتاجرة مسبقاً على جلسة ارتفاع وصلت لـ 77.08 دولار للبرميل، حيث قد يجد النفط الخام نقاط الدعم على 73.56 دولار، والمقاومة على 77.29 دولار.
وارتفعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.07%.
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