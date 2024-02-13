ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية، اليوم الثلاثاء ارتفاعا واضحاً.



وحسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في آذار المقبل على 77.05 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع تبلغت 0.17%.



وتمت المتاجرة مسبقاً على جلسة ارتفاع وصلت لـ 77.08 دولار للبرميل، حيث قد يجد النفط الخام نقاط الدعم على 73.56 دولار، والمقاومة على 77.29 دولار.



وارتفعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.07%.

