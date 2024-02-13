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استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

2/13/2024 1:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، بعد أن أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة، قبيل صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يتيح منظور جديد بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند 2018.71 دولار للأوقية، بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين .


ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يذكر واستقرت عند 2032.30 دولار للأوقية.


ومن المتوقع أن يكون حجم التداول ضعيفاً مع إغلاق الأسواق في الصين وهونج كونج بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.


وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر كانون الثاني، المُقرر صدورها اليوم.

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