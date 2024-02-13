مبيعات الكهرباء الوطنية ترتفع 1.7% الشهر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية، البائع الوحيد للكهرباء في الأردن، بنسبة 1.7 % خلال أول شهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقالت الشركة في بيان لها، إنه بلغ إجمالي مبيعات الشركة 1946.5 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 1912.4 جيجاواط ساعة، بنفس الفترة من العام الماضي.



وزادت قيمة مبيعات الشركة الوطنية إلى شركات التوزيع المحلية الثلاث بنسبة 2.1 % لتبلغ 1900.7 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 1862.1 جيجاواط ساعة، في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت باقي الكمية المباعة للمشتركين الكبار بمقدار 32.6 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 31.9 جيجاواط ساعة، بارتفاع نسبته 2.2 %، ثم جاءت الكميات المعدة للتصدير إذ بلغت نحو 13.2 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 18.4 جيجاواط ساعة، بتراجع نسبته 28 %.

وبالنسبة للمبيعات المحلية، حصلت شركة الكهرباء الأردنية على الحصة الأكبر من هذه المبيعات بمجموع 1231.1 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 1196.5 جيجاواط ساعة، خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 2.9 %، ثم شركة كهرباء إربد بمجموع 359.5 جيجاواط ساعة من 349.8 جيجاواط ساعة، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 2.8 %، وجاءت شركة توزيع الكهرباء بمجموع 310.1 جيجاواط ساعة في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة مع 315.8 جيجاواط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي، وبتراجع نسبته 1.8 %.

أما مشتريات المشتركين الكبار، ارتفعت في الفترة المذكورة بنسبة 2.2 % إلى 32.6 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 31.9 جيجاواط ساعة، في نفس الفترة من العام الماضي، غالبيتها لقطاع الصناعات بمجموع 22.3 جيجاواط ساعة من 22.5 جيجا واط ساعة، خلال نفس الفترة من 2023 ، بانخفاض بلغ 0.9 %، والباقية لاشتراكات أخرى.

وتراجعت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة عبر شركة الكهرباء الوطنية إلى شبكات الجوار خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 28.3 %.

