المكسيك تضبط 40 طناً من مادة الميثامفيتامين المخدرة شمال غربي البلاد

قالت قوات الأمن المكسيكية يوم الاثنين إنها ضبطت أكثر من 40 طنا من الميثامفيتامين في عملية دهم لمختبر ضخم للمخدرات غير المشروعة في منطقة ريفية في شمال غرب البلاد.

وبالإضافة إلى المنتج النهائي، عثرت القوات خلال العملية على كمية من المواد الكيميائية التي يمكن أن يصنع منها 50 طنا أخرى من المخدرات الاصطناعية، حسبما ذكر الجيش.

كانت عملية الضبط التي تمت بالقرب من بلدة رانشو فيجو في ولاية سونورا بشمال غرب البلاد هي الأكبر في المكسيك منذ سنوات. ولم ترد أنباء عن أي اعتقالات.

وفي خضم ما يسمى بحرب المخدرات، تعاني المكسيك من ارتفاع معدلات الجريمة والإفلات من العقاب على نطاق واسع. وتسيطر عصابات المخدرات والعصابات الإجرامية على مناطق بأكملها من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وتتقاتل فيما بينها من أجل مناطق النفوذ وطرق التهريب.

وفي العام الماضي، تم تسجيل أكثر من 30 ألف جريمة قتل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 126 مليون نسمة. وقلما يدان أي شخص في معظم هذه الجرائم.

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