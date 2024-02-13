المكسيك تضبط 40 طناً من مادة الميثامفيتامين المخدرة شمال غربي البلاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت قوات الأمن المكسيكية يوم الاثنين إنها ضبطت أكثر من 40 طنا من الميثامفيتامين في عملية دهم لمختبر ضخم للمخدرات غير المشروعة في منطقة ريفية في شمال غرب البلاد.
وبالإضافة إلى المنتج النهائي، عثرت القوات خلال العملية على كمية من المواد الكيميائية التي يمكن أن يصنع منها 50 طنا أخرى من المخدرات الاصطناعية، حسبما ذكر الجيش.
كانت عملية الضبط التي تمت بالقرب من بلدة رانشو فيجو في ولاية سونورا بشمال غرب البلاد هي الأكبر في المكسيك منذ سنوات. ولم ترد أنباء عن أي اعتقالات.
وفي خضم ما يسمى بحرب المخدرات، تعاني المكسيك من ارتفاع معدلات الجريمة والإفلات من العقاب على نطاق واسع. وتسيطر عصابات المخدرات والعصابات الإجرامية على مناطق بأكملها من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وتتقاتل فيما بينها من أجل مناطق النفوذ وطرق التهريب.
وفي العام الماضي، تم تسجيل أكثر من 30 ألف جريمة قتل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 126 مليون نسمة. وقلما يدان أي شخص في معظم هذه الجرائم.
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