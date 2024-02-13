للمدارس المتضررة.. خيار الدراسة عن بعد متاح غداً في أبوظبي

للمدارس المتضررة.. خيار الدراسة عن بعد متاح غداً في أبوظبي
التاريخ
2/13/2024 12:16:09 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أخطرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إدارات المدارس الخاصة بإمكانية اختيار التعليم عن بعد ليوم غد، نظراً
للأحوال الجوية التي تمر بها الدولة حالياً. وفي حال عدم جاهزية
المبنى المدرسي لاستقبال الطلبة، على أن تقدم إدارة المدرسة ما يثبت عدم الجاهزية لاستقبال طلبتها حضورياً بداعي تضرر المبنى أو عدم اكتمال أعمال الصيانة.
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