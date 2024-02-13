للمدارس المتضررة.. خيار الدراسة عن بعد متاح غداً في أبوظبي

أخطرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إدارات المدارس الخاصة بإمكانية اختيار التعليم عن بعد ليوم غد، نظراً

للأحوال الجوية التي تمر بها الدولة حالياً. وفي حال عدم جاهزية

المبنى المدرسي لاستقبال الطلبة، على أن تقدم إدارة المدرسة ما يثبت عدم الجاهزية لاستقبال طلبتها حضورياً بداعي تضرر المبنى أو عدم اكتمال أعمال الصيانة.

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