«الأرصاد» يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

«الأرصاد» يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية
التاريخ
2/13/2024 12:16:08 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، وذلك بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 05:20 وحتى الساعة 09:00 من صباح اليوم الثلاثاء.
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