«الأرصاد» يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، وذلك بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 05:20 وحتى الساعة 09:00 من صباح اليوم الثلاثاء.

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