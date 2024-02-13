الإعلان عن مبادرة مشتركة بين الإمارات والبرازيل وكوبا لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت دولة الإمارات عن اعتماد مبادرة للتعاون الثلاثي مع جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية كوبا، لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم مساعدات غذائية بقيمة 50 مليون دولار سيتم شحنها من البرازيل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“COP28”، الذي عُقد في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 .

وتأتي المبادرة ضمن الجهود المشتركة لتطوير النظم الغذائية المرنة، والزراعة المستدامة، وتشجيع العمل المناخي.

وستقدم دولة الإمارات من خلال المبادرة، الدعم المالي لتعزيز مرونة وتكيف الأنظمة الغذائية، وزيادة الاستثمارات في المشاريع المتخصصة في الإنتاج والتوزيع ودعم النظم الغذائية السليمة والصحية والمستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع البرازيل وكوبا.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بهذه المناسبة: "تساهم هذه المبادرة في الحفاظ على الطبيعة، والحد من تداعيات تغير المناخ لدى منتجي الغذاء، كما تؤكد على الالتزام المشترك لمواجهة التحديات العالمية الحرجة ودعم الحلول المستدامة في مجال الأمن الغذائي".

وأضافت معاليها: "تجسد هذه المبادرة الالتزام الراسخ لدولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية، كما تؤكد حرص الدولة على تطوير الاستدامة والطاقة المتجددة، بما يعكس حرصها على تعزيز العمل الجماعي بشأن تغير المناخ على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".

من جهته قال سعادة السفير روي بيريرا، مدير الوكالة البرازيلية للتعاون:“ تؤكد البرازيل ودولة الإمارات وكوبا من خلال هذه المبادرة، الحرص المشترك على تعزيز التعاون بما يدعم الأمن الغذائي لشعب كوبا".

الجدير بالذكر أنه تم الإقرار بإعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 150 دولة خلال مؤتمر COP28.

كما نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.

وبصفتها الدولة المضيفة لمجموعة العشرين، تؤكد البرازيل أن المبادرة المشتركة مع دولة الإمارات وكوبا مبنية على مبدأ التضامن وتتماشى مع المحاور الثلاثة لرئاسة البرازيل للمجموعة والتي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي كما هو مُقرر من قبل البرازيل.

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