حزب الله يقصف 7 أهداف للجيش الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأوضح حزب الله في بيانه، الثلاثاء، أن عناصره "قصفوا أمس الإثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي، وموقع زبدين الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
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