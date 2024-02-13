حزب الله يقصف 7 أهداف للجيش الإسرائيلي

وأوضح حزب الله في بيانه، الثلاثاء، أن عناصره "قصفوا أمس الإثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي، وموقع زبدين الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

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