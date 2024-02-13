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حزب الله يقصف 7 أهداف للجيش الإسرائيلي

2/13/2024 12:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.


وأوضح حزب الله في بيانه، الثلاثاء، أن عناصره "قصفوا أمس الإثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي، وموقع زبدين الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".


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